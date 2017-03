AP

A.Kockartz/Belga In sportlicher Hinsicht hat die neue Radsportsaison am vergangenen Wochenende mit dem Omloop Het Nieuwsblad und mit Brüssel-Kuurne-Brüssel begonnen. In kriminaltechnischer Hinsicht beginnt wohl auch für Fahrraddiebe wieder eine neue Saison. In nur kurzer Zeit wurden in unserem Land Fahrräder im Wert von zusammen rund einer Viertelmillion Euro geklaut.