Laut Het Laatste Nieuws weiß das Kabinett des Ministers bereits seit rund zwei Jahren, dass Bauherr Ghemalco diese Parzelle für das Eurostadion braucht, doch über dieses Thema wurde bisher nicht kommuniziert. Offenbar aber soll Weyts seiner Behörde gegenüber bereits 2015 angedeutet haben, man sei dazu bereit, dieses Grundstück der Stadt bzw. der Region Brüssel-Hauptstadt abzutreten.

Die Opposition im flämischen Landesparlament ist ebenso darüber entsetzt, als auch einige Bürgerinitiativen am Brüsseler Rand. Flanderns Mobilitätsminister Weyts deutete jetzt aber an, dass die beiden das fragliche Grundstück betreffenden Parzellen nicht wirklich wichtig seien, sondern viel eher das vollständige Mobilitätsproblem rund um das Stadion-Gelände: „Wir wollen erst sehen, dass Ghelamco Antworten zu allen Fragen gibt, die das Landesamt für Mobilität und öffentliche Arbeiten vor einigen Wochen gestellt hat.“ Dieses Amt hatte dem Mobilitätsprojekt des Bauherren ein vorläufiges negatives Gutachten gegeben. Zudem, so Weyts, müssen auch noch einige Probleme in Sachen Raumordnungsverfahren gelöst werden.

(Fast) Jeder ist betroffen

Dieses Problem ist also weitaus größer, als die Frage um einen Gemeindeweg auf dem Parking C, auf den die Nachbargemeinde Grimbergen eine Zeit lang bestanden hatte. Doch innerhalb der flämischen Landesregierung hat niemals wirklich Lust darauf, dass in dieser Frage Druck auf die hiesigen Instanzen ausgeübt wird. Inzwischen sind demnach die Gemeinde Grimbergen, die Stadt und die Hauptstadtregion Brüssel und auch das belgische Bundesland Flandern in den Stadionbau „verwickelt“.