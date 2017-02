In den Supermärkten in Wallonien sind ab dem 1. März keine dünnen Plastiktüten mehr, die unter anderem in der Obst- und Gemüseabteilung aushängen, zu finden. Alle anderen Plastik-Tragetüten, die an der Kasse verteilt wurden, gibt es schon seit 1. Dezember letzten Jahres nicht mehr. Ausnahmen werden nur aus hygienischen Gründen gewährt.

In Brüssel wird ein ähnliches Verbot ab dem 1. September dieses Jahres eingeführt. Ein Verbot für die transparenten kleinen Tüten für Obst und Gemüse folgt ein Jahr später.

Flandern plant ebenfalls ein solches Verbot. Noch ist jedoch nicht deutlich, wann dieses eingeführt werden soll.