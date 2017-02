Generika sind die günstigere Variante von Marken-Arzneimittel, das heißt es sind wirkstoffgleiche Kopien von bereits unter einem Markennamen auf dem Markt befindlichen Medikamenten.

Sie werden in Belgien aber noch viel zu wenig verschrieben, vor allem wenn man die Zahlen mit den Nachbarländern vergleicht. Claire Huyghebaert von den unabhängigen Krankenkassen betonte im VRT-Radio an diesem Dienstagmorgen: "Wir haben aus unserer Analyse eine positive Entwicklung in Belgien herauslesen können, aber wir stellen auch fest, dass im Vergleich zu den Nachbarländern Verbesserungsbedarf besteht. 2015 handelte es sich bei 30 Prozent der von Ärzten verschriebenen Arzneimittel in Belgien um ein Generikum. In den Nachbarländern wie im Vereinigten Königreich und in Deutschland betrug der Anteil hingegen rund 80 Prozent."

Chris Van Hul, Experte bei den unabhängigen Krankenkassen, meint: "Ich denke, man muss noch mehr informieren. Ärzte und Patienten müssen noch mehr von der Gleichwertigkeit der Generika mit bereits auf dem Markt bestehenden Marken-Arzneimitteln überzeugt werden. Ferner sollten auch einige Rechtsvorschriften eingeführt werden, denn in anderen Ländern, in denen das System besser funktioniert, ist auch der juristische Kontext ein anderer."