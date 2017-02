"Was mich in dieser Woche erstaunt hat, ist die Reaktion eines Mitarbeiters von Unia auf eine Verurteilung von jemandem, der 2014 gerufen hatte, dass allen Juden die Kehle durchgeschnitten werden sollte", so Liesbeth Homans auch noch. "Ein Mitarbeiter sagte, dass dies keine Rechtsprechung, sondern Rechtsverdrehung" sei.

Das ginge einfach zu weit, findet Homans. "Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie sich konsequent auf die Seite einer Gruppe stellen und daher eigentlich kein Zentrum für gleiche Chancen sind", beschloss Homans.