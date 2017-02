Elf Brüsseler Politiker, die ebenfalls zur Sendung eingeladen waren, hatten sich geweigert, den Standpunkt der Regierung zu den Lärmschutznormen am Flughafen von Zaventem in der VRT-Sonntagssendung zu erklären. Ihre Weigerung hatte übrigens nichts mit der Sprache (Niederländisch) zu tun, die in der Sendung gesprochen wird. Sie hätten ihren Standpunkt auch auf Französisch darlegen können, heißt es im Haus.