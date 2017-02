Derzeit geht die Regierung in Brüssel von einem Wirtschaftswachstum um 1,4 % aus, was deutlich höher ist, als die 1,2 %, die ursprünglich in dieser Hinsicht vorausgesagt wurden. Das liegt unter anderem an den günstigen Arbeitsmarktzahlen, denn die Arbeitslosenquote sinkt weiter. Trotzdem spricht Vizepremier Kris Peeters (CD&V) von einem „ernsten Problem“, da die Einkommenserwartungen einmal mehr geringer ausfallen, als berechnet: „Ein Defizit von 794 Mio. € in der sozialen Sicherheit ist ein enormer Betrag. Das bedeutet, dass bei der Haushaltskontrolle einiges an Arbeit auf dem Tisch liegt.“

Bei der Opposition im belgischen Bundesparlament, vor allem bei der sozialistischen SP.A aus Flandern, ist man der Ansicht, dass diese Zahlen ein Konzept der flämischen Nationaldemokraten N-VA darstellen. Diese könnten dann wieder Einsparungen in der sozialen Sicherheit vornehmen, hieß es dazu.