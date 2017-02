Doch so ganz ist die Sache noch nicht abgeschlossen, denn in der Kammer sind ausreichend Unterschriften gesammelt worden, um Bracke vor dem Deontologie-Ausschuss des Hauses zu zitieren. Dies hatte der ehemalige VRT-Journalist im Zuge des Skandals um seine Vergütungen bei Ämtern in Kommunalverbänden oder privatwirtschaftlichen Medien bisher abgelehnt. Doch jetzt muss der flämische Nationaldemokrat diesem Gremium Rede und Antwort stehen.

Mit Zuhal Demir (36) stößt die Tochter eines türkisch-kurdischen Bergarbeiters aus der früheren Bergbauprovinz Limburg in die belgische Bundespolitik. Demir bedankte sich bei der Übernahme ihres neuen Amtes denn auch nicht nur bei ihrer Partei für das in sie gesetzte Vertrauen, sondern auch bei ihren Eltern, die ihr die Chance ermöglichten, in ihrer neuen Heimat Flandern etwas aus sich zu machen. Die im limburgischen Genk zur Welt gekommene temperamentvolle Politikerin ist Anwältin und als Abgeordnete hat sie ihr Augenmerk auf den Arbeitsmarkt gelegt, wo sie als flämische Nationaldemokratin einen konservativ-wirtschaftsliberalen Kurs fährt.

Türken und Kurden in Genk

Die bisher in Antwerpen wohnhafte Anwältin war erst vor Kurzem in ihre alte Heimat Genk zurückgekehrt, wo sie eigentlich ihre Partei N-VA bei den Kommunalwahlen 2018 anführen sollte. Also müssen in der früheren Bergbaustadt lokalpolitisch bei der N-VA die Karten neu gemischt werden. In dieser Stadt leben viele Türken und Kurden, deren Gesellschaft derzeit in der Türkeifrage zur aktuellen Erdogan-Politik tief gespalten ist.