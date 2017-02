In einer ersten Arbeitssitzung zwischen den betroffenen politischen Ebenen wurde am Donnerstag an einer Agenda gearbeitet und in einer Frage sind sich alle einig: Es müssen der Diskussion einheitliche und repräsentative Zahlen zugrunde liegen. Das ist bisher nicht der Fall. Die verschiedenen eingesetzten fachlichen Arbeitsgruppen haben jetzt bis Mitte März Zeit, für Fakten zu sorgen, auf deren Basis verhandelt werden kann. Danach kommt wieder die Ministerebene an die Reihe, um an einer politischen Lösung des Konflikts zu arbeiten.

Auf dem Spiel stehen auf der einen Seite politische Mandate und die Wiederwahl von Politikern (in Brüssel kann das Thema Fluglärm über Wahlsieg oder Niederlage entscheiden) und auf der anderen Seite wirtschaftliche Belange und bis zu 60.000 Arbeitsplätze am Brussels Airport in Zaventem.