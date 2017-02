„Code Orange“ gilt von 14 Uhr am Donnerstagnachmittag bis 23 Uhr am späten Abend für die Provinzen West- und Ostflandern sowie für Antwerpen und Lüttich. Vor allem an der Küste (Foto unten) und in den Ardennen können die Stürme heftig werden. Für alle anderen Landesteile gilt „Code Gelb“.

In Brüssel, in Löwen in Flämisch-Brabant sowie im Kempenland zwischen den Provinzen Antwerpen und Limburg sind Naturgebiete, Parks und Wälder aus Vorsorge geschlossen worden.

Schon am späten Donnerstagvormittag sorgte ein umgestürzter Baum am Brüsseler Außenring zwischen Welriekende Dreef und der Leonard-Kreuzung für Verkehrsprobleme (Fotos). Dies hatte zur Folge, dass sowohl Teile des Außenrings und des Kleinen Rings eine Zeit lang gesperrt waren.