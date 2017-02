Königin Mathilde ist zur Zeit als Botschafterin des UN-Kinderhilfswerks UNICEF in Laos in Asien. Dabei beschäftigt sie sich in ihren Gesprächen mit Regierungsvertretern und lokalen Politikern in erster Linie mit den Themenbereichen Bildung und Schule, Gesundheit und Ernährung oder auch Aufklärung von unwissenden Eltern.

Für UNICEF steht die latente Unterernährung bei Kindern in direktem Zusammenhang mit der Schulbildung. Wachstumsschäden bei Kindern führen unter anderem zu Abwesenheiten in den Schulen und bringen einen Bildungsrückstand mit sich, der laut UNICEF kaum noch wettzumachen ist.

Königin Mathilde besuchte auch in der bitterarmen laotischen Provinz Saravan im Süden des Landes einen Kindergarten (siehe Video unter diesem Beitrag).