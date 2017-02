Zoll- und Kripobeamte entdeckten die Drogen in einem aus dem Iran gekommenen Container in Backmaschinen versteckt. Bei dem Fund, rund 1,1 Tonnen Heroin, handelt es sich wohl um den größten Fang seiner Art im Antwerpener Hafen, bez. in Belgien. Der sogenannte Straßenwert des Heroins, also der Handelswert für den Verkauf an die Süchtigen, liegt bei etwa 68 Mio. €.

Die Ermittler entfernten die Drogen aus dem Container, versiegelten diesen wieder und verfolgten seinen Weitertransport bis nach Heijen, einem kleinen Ort in der niederländischen Provinz Limburg. Dort wurden insgesamt 3 Personen festgenommen: 2 Männer aus Amsterdam, die sich sofort an den Backmaschinen zu schaffen machten und eine Person aus Sittart, die später hinzugestoßen war.

In Rotterdam wurden bei dem Transportunternehmen, das den Container in den Niederlanden weiterbefördert hatte, weitere 3 Personen verhaftet: Der Fahrer des LKW und zwei weitere Personen aus Rotterdam und Amersfoort.