Reporters

A.Kockartz In der Frage der Lärmbelästigung durch Nachtflüge über Brüssel stehen sich das belgische Bundesland Flandern und die Region Brüssel-Hauptstadt in ihren Ansichten diametral gegenüber. Brüssel verschärft ab sofort seine zulässige Lärmnorm und Flandern befürchtet, mit mehr Flügen über der eigenen Region fertig werden zu müssen. Neben der Politik beschäftigen sich auch zahlreiche Bürgerinitiativen am Brüsseler Rand mit dem Thema.