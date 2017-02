Belga

A.Kockartz Die belgische Bundesagentur für Lebensmittelsicherheit, FAVV, meldete in diesen Tagen einen zweiten Fall von Vogelgrippe in Flandern. Bei einem toten Schwan, der in Oud-Heverlee bei Löwen in der Provinz Flämisch-Brabant entdeckt wurde, stellte die Behörde das Virus H5N8 fest.