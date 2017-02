Seit Dienstag um Mitternacht gilt über Brüssel eine strengere Geräuschnorm für Nachtflüge vom und zum Nationalflughafen in Zaventem (65 Dezibel zwischen 23 Uhr abends und 7 Uhr morgens bzw. 90 Dezibel am Tage). Das bedeutet, dass Brüssel Bußgeldbescheide ausschreibt, die Bußgelder an sich jedoch in den kommenden beiden Monaten noch nicht einfordern wird. Dies kündigte Brüssels regionale Umweltministerin Céline Fremault (CDH - kl. Foto) jetzt an.