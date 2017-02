Der Ort Grimbergen verweist auf einen kleinen Weg, der über den Parking C verläuft, auf dem das Stadion gebaut werden soll. Der Parkplatz gehört zwar der Stadt Brüssel, aber der ländliche Weg gehört Grimbergen. Und mit diesem Weg wir jedes Bauprojekt unmöglich gemacht.

Die Grimberger Stadtbeiräte halten die vorhandenden Parkmöglichkeiten für unzureichend. Es könnte deshalb zu Verkehrsproblemen und negativen Auswirkungen für die Anwohner kommen. Ferner seien in dem Entwurf zu große Flächen für Freizeitanlagen und Büros ausgewiesen. Das verstieße gegen geltendes Recht, so die Bürgermeisterin von Grimbergen, Marleen Mertens in der VRT.

Grimbergen sei zwar immer noch bereit, sich mit dem Baupromotor Ghelamco an einen Tisch zu setzen, aber Ghelamco müsse sich an die Regeln halten, so die Bürgermeisterin noch. Ghelamco kann nun ein neues Dossier einreichen, aber das muss geprüft werden und würde mindestens 105 Tage benötigen.

Ghelamco droht inzwischen mit Schadensersatzansprüchen.