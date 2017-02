In der Nacht zum Montag wurde der Teil des entgleisten Triebwagens geborgen, der bei dem Unfall auf die Seite geschlagen war. Der Waggon wurde per LKW nach Muizen bei Mechelen (Prov. Antwerpen) gebracht, wo Infrabel über eine Werkstatt verfügt. Hier wird untersucht, ob der Unfall, bei dem am Samstagmittag eine Person ums Leben kam und 27 weitere Fahrgäste verletzt wurden, auf ein Problem am Zug zurückzuführen ist.