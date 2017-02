Mike Pence unterwegs nach Brüssel

Wie Premier Michel (Foto) die Kollegen von der RTBF, dem französischsprachigen, öffentlich-rechtlichen Rundfunk Belgiens, wissen ließ, will er während des Gespräches an die langjährige belgisch-amerikanische Freundschaft erinnern, aber auch Themen anschneiden, die in Europa für Unruhe sorgen.

So waren laut Michel Äußerungen von Präsident Trump zur Finanzierung der Vereinten Nationen und der NATO Grund zur Besorgnis. Europa und die USA könnten nur gemeinsam Probleme lösen, so die Position der belgischen Regierung. Auch befürchte Europa, der angekündigte amerikanische Wirtschaftsisolationismus könne dem weltweiten Wachstum schaden. Darüber hinaus stelle Europa in den USA unter Trump Probleme mit der Demokratie, dem Rechtstaat, sowie der Presse- und Religionsfreiheit fest.

Michel will außerdem zur Sprache bringen, dass Belgien den Umzug der amerikanischen Botschaft nach Jerusalem und die von Trump bevorzugte Ein-Staat-Lösung für Israel problematisch findet. Er habe keine Angst, dem amerikanischen Vizepräsidenten die Wahrheit zu sagen während dieses Gespräches, so der Premier im RTBF-Interview.