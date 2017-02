Fluglärm: Brussels Airport verlegen?

Betroffen seien mehr als 50.000 Einwohner der Gemeinden Haacht, Kortenberg und Steenokkerzeel, nur um die Flüge über Flandern zu konzentrieren und so Brüssel zu verschonen. „Ich gehe davon aus, dass genau dies beabsichtigt wird. Nun denn, ich glaube nicht, dass man so etwas ernst nehmen kann“, so Minister Weyts in einer Reaktion auf den Vanhengel-Vorschlag.



Gwendolyn Rutten, die Parteivorsitzende der flämischen Liberalen Open VLD, pfiff ihren Parteifreund Vanhengel am Vormittag über Twitter zurück. „Den Flughafen verlegen? Nein, nicht mit Open VLD“, schrieb Rutten. Sie fügte hinzu, es sei besser, nach Lösungen zu suchen, anstatt zu polarisieren.

Am Freitag war ein Treffen zwischen Vertretern der Brüsseler und der flämischen Regierung verlaufen. Ab kommenden Montag soll eine Arbeitsgruppe nach einem Kompromiss für die Verteilung der Flugrouten und des damit verbundenen Fluglärms suchen.