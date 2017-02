Belga

A.Kockartz Fast 95 % der in Belgien gemeldeten Fahrzeuge, genauer deren Fahrer, halten sich an die Vorschriften der Umweltzone in Antwerpen, sie seit dem 1. Februar gilt. Dies wurde 9 Tage nach Einführung der Umweltzone in der Scheldemetropole festgestellt. Die Antwerpener Stadtverwaltung ist zufrieden mit dieser ersten Erhebung.