Inzwischen taucht in diesem Zusammenhang die Vermutung nach einem Meineid auf. Ausschussmitglied Peter De Roover von den flämischen Nationaldemokraten N-VA geht einen entscheidenden Schritt in diese Richtung weiter, in dem er dem Moscheevorsitzenden, Imam Mohamed Galaye N'Diaye, genau so etwas vorwirft. Er forderte, dass man die Aussagen des islamischen Geistlichen mit den Ermittlungsresultaten des OCAD zum Salafismus und zum Wahabismus in Belgien vergleicht.

De Roover ist hier deutlich: „Wenn aus den Untersuchungen ersichtlich sein sollte, dass er vor dem Ausschuss unter Eid gelogen hat, dann müssen wir die entsprechenden Maßnahmen folgen lassen, angesichts dessen, dass er sich strafbare Handlungen schuldig gemacht hat.“