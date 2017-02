Belga

U.Ne Der belgische Minister für Arbeit und Wirtschaft, Kris Peeters (Foto), will, dass auch Aktiengesellschaften, an denen die Regierung eine Mehrheit hält, die Vergütungen von Politikern öffentlich machen. Derzeit wird in Belgien über die hohen Vergütungen bei den Interkommunalen und den Aktiengesellschaften, die als Tochterunternehmen darunter fallen, diskutiert. Bislang entgehen die Aktiengesellschaften der Kontrolle noch. Peeters will das ändern.