Publipart-Skandal: Krisenstimmung in Gent

In Gent regieren die Sozialisten (SP.A) in einem Kartell - einem Parteienbündnis - mit den Grünen (Groen) und die stellen ihr Bündnis mit den Sozialisten jetzt in Frage. „Politik muss ehrlich und transparent sein“, sagte Elke De Cruyenaere von den Genter Grünen.

Die Basis soll nun entscheiden, ob Groen künftig weiter mit den Sozialisten gemeinsame Sache macht. Wegen der Pleite der Optima-Bank stehen die Sozialisten in Gent ohnehin schon länger in der Kritik. Der langjährige Bürgermeister Daniël Termont wird bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten. Der neue Spitzenkandidat der Sozialisten in Gent heißt nun Rudy Coddens und er verspricht: „Ich bin sauber. In meinem Keller befinden sich keine Leichen.“