Howard Gutman, enger Vertrauter von Ex-US-Präsident Barack Obama und dessen Botschafter in Brüssel von 2009 bis 2013, sagte am Sonntag in der VRT-Talksendung „De zevende dag“, dass man mit Donald Trump einfach vorgehen könne: „Trump ist nicht der Präsident der Prinzipien, sondern der Präsident der Deals. Schließt also Deals mit ihm.“

Ex-Botschafter Gutman, der noch immer mindestens eine Woche pro Monat in Belgien ist, ist ein Pragmatiker - auch in Sachen Donald Trump. Das sich die Welt über Trumps Einreiseverbot für Einwohner von sieben überwiegend islamischen Ländern aufregt, wundert ihn nicht. Doch gegenüber der VRT sagte er, dass dieses Einreiseverbot für alle Beteiligten eine „Win-Win-Situation“ sei.