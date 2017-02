Inzwischen geben die flämischen Liberalen (Open VLD - kl. Foto) im Stadtrat von Gent zu verstehen, dass Finanzschöffe Christophe Peeters nicht von seinem Amt zurücktreten werde. Peeters saß neben Peeters ebenfalls im Verwaltungsrat von Publipart.

Allerdings verzichtete er darauf, an diesem Sonntag mit einer Wirtschaftsdelegation aus seiner Stadt nach New York und Boston zu reisen. Hier sollte gemeinsam mit rund 50 Firmenchefs aus der Stadt Werbung für Gent als Industrie- und Wirtschaftsstandort gemacht werden. Auch Bürgermeister Termont zog es vor, wegen der Affäre in seiner Stadt zu bleiben.

Siegfried Bracke, Fraktionschef der flämischen Nationaldemokraten N-VA im Genter Rathaus (und Vorsitzender der Ersten Kammer in belgischen Bundesparlament), fordert eine sofortige Sondersitzung des Gemeinderates zur Affäre Publipart und die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. Dieser Forderung schlossen sich die Christdemokraten CD&V und der rechtsradikale Vlaams Belang am Sonntag an.