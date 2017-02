Sk8geek - Flickr / Creative Commons by-sa

A.Kockartz In allen Landesteilen Belgiens sind am Samstag wieder erhöhte Feinstaubwerte gemessen worden. Die seit Donnerstag geltende Informationsphase gilt also weiter, wie die interregionale Umweltbehörde IRCEL meldete. Die flämische Landesumweltbehörde VMM empfiehlt, auf das Anheizen von Kachel- oder Holzöfen zu verzichten und nur dann Auto zu fahren, wenn es unbedingt nötig ist.