A.Kockartz Bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode macht die flämische Landesregierung in ihrem Haushalt noch 2,7 Mia. € für Arbeiten an der Straßeninfrastruktur frei. Daneben fließen aber auch noch Gelder in den Ausbau der Wasserwege, in den öffentlichen Nahverkehr und in das Radwegenetz.