Gents Bürgermeister Daniël Termont (SP.A) gab am Freitagabend im VRT-Magazin "De afsprak op vrijdag" zu verstehen, dass die beiden Stadtverordneten Balthazar und Peeters seit 2014 am Austritt ihrer Stadt aus Publipart/Publilec zu arbeiten. Termont verteidigte dabei seinen Parteikollegen Bathazart, denn dieser arbeitete und verhandelte seitdem viele Tage und Stunden an diesem Austritt. Und er habe bereits 10 Mio. € aus dieser AG für die Stadtkasse herausgeholt.

Bis zum Austritt von Gent aus Publipart/Publilec sollen noch weitere 43 Mio. € in die Stadtkasse fließen. Termont sagte gegenüber der VRT auch, dass Gent nicht als ein Core-Business ansehe, über Interkommunale für die Produktion von Elektrizität zu sorgen.

Inzwischen wurde auch deutlich, dass sich die Wege in den Finanzskandalen in Wallonien und in Flandern kreuzen. Publipart/Publilec hält Anteile an Publifin in Wallonien und das Gegenteil ist ebenfalls der Fall. Und beide Finanzierungsorgane verloren Geld im Rahmen der Optrima-Pleite.