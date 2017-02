Strompanne in Brüssel: Alles dunkel!

Kurz vor 23.00 Uhr fiel Donnerstagnacht in den Brüsseler Stadtgemeinden Schaarbeek, Sint-Joost-ten Node und Evere, sowie in Teilen von Brüssel-Stadt und Woluwe die Elektrizität aus. Die Strompanne dauerte stundelang und sorgte in den Straßen der belgischen Hauptstadt für eine unheimliche Atmosphäre.