U.Ne Die Brüsseler Regierung will untersuchen lassen, ob bei der Festlegung der strengeren Lärmschutznormen für Flugzeuge, die Brüssel überfliegen, Fehler gemacht worden sind. Nach Auffassung des belgischen Arbeits- und Wirtschaftsministers Kris Peeters hätte die Region Brüssel ihre neuen Lärmschutznormen Europa vorlegen müssen. Doch das hat die Region versäumt, so dass die neuen Normen frühestens in drei Monaten in Kraft treten können.