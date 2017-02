Premier Charles Michel hat Israel und Palästina in den vergangenen Tagen einen Besuch abgestattet. Am Mittwochmorgen traf er auch, gemeinsam mit sechs Parlamentariern, die Vertreter zweier NGO in seinem Hotel.

Bei den Organisationen handelt es sich um "Breaking the silence" und "B'Tselem" in Jerusalem. Die Organisationen sind eine Menschenrechtsorganisation und eine Organisation ehemaliger israelischer Soldaten, die auch Zeugenaussagen von israelischen Soldaten über Missstände, Gewalt und Menschenrechtsverletzungen in den besetzten palästinensischen Gebieten im Westjordanland sammelt.

Das Treffen erfolgte kurz nachdem das israelische Parlament am Montag den "Gesetzesvorschlag zur Regelung der Besiedlung Jehudas und Samarias" mit der Regierungsmehrheit verabschiedet hatte. Mit dem Gesetz sollen die Siedlungen des Westjordanlandes konsolidiert und weiterentwickelt werden.

Das Gesetz wurde von Belgien und verschiedenen anderen Ländern kritisiert. Als Reaktion auf das Treffen gab der "Premier dem Außenministerium den Auftrag, bei der belgischen Botschaft in Israel sein Missgenügen auszudrücken", hieß es in einer Mitteilung des Kabinetts von Netanyahu.