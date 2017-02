Das OCAD will vorläufig auf den öffentlich gewordenen Bericht nicht reagieren. Das Papier, 71 Seiten stark, wurde schon im Oktober 2016 abgeschlossen. Hierin zeigt sich das OCAD besorgt über den wachsenden Einfluss des Salafismus, eine sehr konservative Form des Islam, auf den sich auch viele radikalisierte Moslems berufen. Dieser sei nicht nur in Belgien zu spüren, sondern in ganz Europa, so der Rapport.

Der Salafismus wird in erster Linie in Saudi-Arabien und in den Golf-Staaten propagiert. Hier ist die Rede von einem „sauberen Islam“ und von einer strikten Trennung zwischen „Gläubigen“ und „Ungläubigen“. Nach Ansicht der Salafisten müsse sich die Gesellschaft dieser Interpretation des Islam anpassen und nicht umgekehrt.

Im jetzt an die Öffentlichkeit geratenen OCAD-Bericht steht zu lesen, dass „dieser eindimensionale Islam in der gesamten moslemischen Welt zu finden sei. Viele sunnitische Moslems sehen dies als die Norm an. Eine wachsende Zahl an Moscheen und islamischen Zentren in Belgien steht unter dem Einfluss des wahabitischen und salafistischen Missionierungsapparats. Mehr und mehr Moscheen in Brüssel, Antwerpen und Mechelen sind auch strikt wahabitisch.“ Der streng konservative Wahabitismus ist in Saudi-Arabien die Staatsreligion, der sich alles unterzuordnen hat.

Noch handele es sich bei den Salafisten um eine Minderheit in Belgien, doch die Mittel der gemäßigten Imame und Moscheen in unserem Land seien den umfassenden Anstrengungen der Radikalen kaum gewachsen, warnt das OCAD.