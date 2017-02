„Serbien kann beim Stoppen von Terroristen, die aus IS-Gebiet zurück nach Europa kehren wollen, eine wichtige Rolle spielen. Ein zweites Element ist die Migration, die Asylkrise, die wir erleben. Serbien liegt an der Balkanroute und ist damit ein wichtiger Knotenpunkt und auch ein Eingangstor nach Europa. Und auch im Bereich von Verbrecherbanden. Dieses Phänomen kennt auch Serbien.“

Dazu sagte die in Belgrad ebenfalls anwesende belgische Polizeichefin Catherine De Bolle (kl. Foto), dass die aus Serbien kommenden Einbrecherbanden auch in Belgien für Probleme sorgen:

„Wir müssen feststellen, dass unsere Kriminalitätsstatistiken auf die Präsenz von bewaffneten kriminellen Serben hinweisen. Das liegt an der Tatsache, dass hier in Serbien viele Waffen zu günstigen Preisen im Umlauf sind. Dies ist eine Folge des Krieges, der diese Region in den 1990er Jahren zerrissen hat. Wir können also von dieser Zusammenarbeit auch effizient gegen den Waffenhandel vorgehen.“

Das Abkommen braucht allerdings noch die Zustimmung der Parlamente in Brüssel und in Belgrad.