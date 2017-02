Zwar mussten die belgischen Journalisten ihre Fragen im Vorfeld des Gesprächs einreichen, doch es wurde ihnen die Möglichkeit eingeräumt, weitere Punkte anzusprechen. Laut Jens Franssen nahm sich Assad alle Zeit: „Das Interview verlief ruhig und korrekt.“

Auf die Frage, ob der syrische Präsident Belgien dankbar sei, weil die Regierung sechs F-16er im Kampf gegen IS einsetzte, anwortete Assad rundweg negativ: „Lassen Sie mich ehrlich sein. Das war überhaupt keine Operation gegen IS. Das war eine kosmetische Operation. Und eine eingebildete, denn IS wurde während dieser Operation noch größer. Es war auch eine illegale Operation, denn sie fand ohne die Zustimmung der syrischen Regierung statt, die die legitime Regierung ist. Das ist also eine Schändung unserer Souveränität. Und diese Operation hat nicht verhindert, dass syrische Bürger von IS ermordet wurden. Wofür also muss ich dankbar sein.“

VRT-Kollege Jens Franssen konnte sich vor einigen Tagen von der vollständigen Verwüstung der syrischen Stadt Aleppo ein eigenes Bild machen. Und doch ist Assad nicht der Ansicht, dass die EU oder die Nato eine Rolle im Wiederaufbau seines Landes spielen kann: „Man kann diese Rolle nicht spielen, wenn man gerade dabei ist, Syrien zu vernichten, denn die EU unterstützt die Terroristen in Syrien von Anfang an unter verschiedenen Titeln: humanitäre, gemäßigte und so weiter… Aber sie haben al-Nusra und IS von Beginn an unterstützt. Das waren immer schon Terroristen.“

Sehen Sie das in Englisch geführte Assad-Interviews unter diesem Beitrag: