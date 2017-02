Der Umzug von rund 200 externen IT-Jobs der belgischen Post nach Indien soll nach Angaben von Telekom- und Postminister Alexander De Croo keine negativen Folgen für die Beschäftigung in Belgien haben. In Belgien übersteige die Nachfrage nach Jobs im IT-Bereich ohnehin das vorliegende Angebot, so De Croo vor seiner Indien-Reise im Infrastrukturausschuss des belgischen Bundesparlaments.

In diesem Ausschuss hatten gleich mehrere Politiker verschiedener Parteien Fragen dazu. Dabei ging es in erster Linie im die Frage, ob dies Arbeitsplätze in Belgien kosten würde. Dies sei nicht der Fall, so der Minister, denn die 200 Betroffenen seien ohnehin freiberuflich tätig.