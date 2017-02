Marnik Aerts

U.Ne Die flämische Regierung wird den Transportunternehmen eine finanzielle Spritze genehmigen, die in die Sicherheit ihrer Lkw investieren. Noch in diesem Jahr können die Unternehmen bis zu 100.000 Euro erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung von Ben Weyts, dem flämischen Verkehrsminister an diesem Sonntag.