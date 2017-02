Außenmin.

Auf dem Heizel-Gelände im Norden Brüssels haben mehrere hundert Personen Etienne Tshisekedi gedacht. Kongos langjähriger Oppositionsführer war am Mittwoch im Alter von 84 Jahren in einem Krankenhaus in Brüssel gestorben. Belgien hat eine große kongolesische Gemeinschaft. Die möchte, dass zunächst eine Trauerfeier in Belgien stattfindet, bevor Tshisekedi im Kongo beerdigt wird.