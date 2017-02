Trump-Vize Pence kommt nach Brüssel

Das Weiße Haus kündigte am Donnerstag an, Pence (Foto, rechts) werde zuvor an der jährlich stattfindenden internationalen Sicherheitskonferenz teilnehmen, die vom 17. bis zum 19. Februar in München stattfindet.

Danach reist der amerikanische Vize-Präsident in die belgische Hauptstadt. Er werde mit den europäischen Partnern der USA über die Verstärkung der transatlantischen Beziehungen sprechen, hieß es in Washington.

Geplant ist eine Unterredung mit Belgiens Regierungschef Charles Michel, sowie mit Vertreten der EU und der NATO. In europäischen Hauptstädten wurde mit Unruhe auf die jüngsten Äußerungen des neuen amerikanischen Präsidenten Trump reagiert. Dieser hatte in einem Interview die NATO „altmodisch“ genannt, Russlands Präsident Putin gelobt und die Zukunft der Europäische Union und des Euro in Frage gestellt.