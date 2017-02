Luxemburg: Diebe machen Belgier 1,3 Mio ärmer

Politie Luxemburg

Am Donnerstag wurde eine in Belgien wohnende Person nach dem Verlassen einer Bankfiliale in der luxemburgischen Hauptstadt brutal von drei mit Baseball-Knüppeln bewaffneten Männern überfallen. Sie entwendeten eine Aktentasche mit 1,3 Millionen Euro. Das berichtet das "Tagesblatt" aus dem Großherzogtum.