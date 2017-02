Belga

A.Kockartz Der langjährige kongolesische Oppositionsführer Etienne Tshisekedi (Foto) starb am Mittwoch in einer Brüsseler Privatklinik im Stadtteil Ukkel. Er wurde 84 Jahre alt. Tshisekedi war erst in der vergangenen Woche nach Brüssel gekommen, um sich hier behandeln zu lassen. Führende belgische Regierungspolitiker würdigten den Politiker und zollten ihm großen Respekt.