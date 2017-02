Das bedeutet, dass in einem Umkreis von 3 km um die betroffene Gemeinde herum Stallpflicht oder zumindest Abschirmung durch Netze für alle Arten Federvieh gilt: Hühner, Enten und andere Laufvögel und auch Ziervögel. Die Lebensmittelbehörde FAVV will damit jeden Kontakt zu Wildvögeln absolut vermeiden. Innerhalb von 48 Stunden müssen alle Halter von Federvieh in diesem Bereich dem Bürgermeister von Lebbeke ihren Vogelbestand melden.

Vogelgrippe wird durch einen Virus verursacht, der dem Grippevirus bei Menschen ähnlich ist. Seit einigen Monaten ist der Vogelvirus H5N8 in unseren Nachbarländern aktiv. Aus diesem Grunde hatte Belgiens Landwirtschaftsminister Willy Borsus (MR) am 10. November 2016 Stallpflicht für alle professionellen Geflügelhalter und -züchter angeordnet und dies für das gesamte Land. Der Virusfall von Lebbeke ist der erste Fall in ganz Belgien. Doch dieser Fall sorgt jetzt ab Donnerstagmittag für eine allgemeine Stallpflicht in ganz Belgien.

Keine Gefahr für die Gesundheit

Gleichzeitig sind alle Märkte für Federvieh untersagt und auch auf normalen Wochenmärkten darf vorläufig kein Federvieh angeboten werden. Die Lebensmittelbehörde legt Wert auf die Feststellung, dass im Falle von Vogelgrippe keine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung vorliegt. Fleisch und Eier von Federvieh könne problemlos verspeist werden, hieß es dazu von Seiten der FAVV.