Belga

A.Kockartz Die Liberalen (Open VLD) und die Christdemokraten (CD&V), Mehrheitsparteien in der flämischen Landesregierung, werfen ihrem Koalitionspartner N-VA vor, auf das Einreiseverbot für Bürger von sieben islamischen Ländern in der USA zu wenig deutlich reagiert zu haben. Landeschef Geert Bourgeois (N-VA - Foto) hätte schärfer reagieren sollen, so die Kritik.