AP

A.Kockartz Das Café Zeezicht am Dageraadplaats in Antwerpen will solange keine amerikanischen Produkte oder Waren hiesiger Hersteller, die zu US-Konzernen gehören, mehr anbieten, wie Donald Trump Präsident der USA ist. Laut der Regionalzeitung Gazet Van Antwerpen ist hier ab Freitag kein US-Produkt mehr auf der Speise- und Getränkekarte zu finden.