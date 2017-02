Das Motto dieser Aktion, „Tournée minérale“, ist ein Wortspiel auf Basis des Ausrufs „Tournée générale“, was für „Lokalrunde“ steht. Und das Wort „minérale“ weist ganz einfach auf Mineralwasser hin. Die Organisatoren dieser Aktion wollen die Bevölkerung im Lande darauf hinweisen, wie gefährlich regelmäßiger Konsum von Alkohol für den Körper ist.

Alkohol wird in Verbindung mit einem höheren Risiko für Erkrankung an bestimmte Krebsformen gebracht. Dazu gehören Mund-, Hals-, Speiseröhren-, Kehlkopf-, Leber- oder auch Brustkrebs. Die belgische Stiftung gegen Krebs gibt aufgrund von Forschungen und Statistiken an, dass 3 % aller Krebserkrankungen bei Frauen und sogar 10 % bei Männern auf regelmäßigen Alkoholkonsum zurückzuführen sind.