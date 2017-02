Inzwischen aber kommen vier von 10 Kindern in Brüssel in Armut zur Welt. Diese Zahl basiert zum ersten Mal nicht auf Schätzungen, sondern auf Geburtsakten und wissenschaftliche Untersuchung. Die meisten dieser Kinder leben zudem bei alleinerziehenden Müttern. Inzwischen wächst jedes sechste Kind in Brüssel bei einem alleinstehenden Elternteil auf und hier sind es vor allem die Frauen, die mit schlechtbezahlten Jobs ihr Ein- und Auskommen verdienen müssen, wenn sie überhaupt einen Arbeitsplatz finden.

Ein weiteres Armutsrisiko besteht darin, dass viele dieser alleinstehenden Mütter nicht aus Belgien kommen, sondern eingewandert sind. Kommen diese zudem nicht aus einem europäischen Land, ist das Risiko für diese Frauen, nicht aus der Armut herauszukommen, noch größer. Das betrifft hier wiederum vermehrt Frauen aus afrikanischen Ländern. Und leider steht Armut in dieser Form gleich mit schlechter Gesundheit durch schlechte Nahrung.

Die flämischen Städte Gent und Antwerpen haben in dieser Hinsicht nicht so schlechte Werte und Statistiken, wie Brüssel, doch in den wallonischen Metropolen Lüttich und Charleroi sind die Armutszahlen noch wesentlich schlechter, als in der belgischen Hauptstadt.