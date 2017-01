Das Einreiseverbot durch die US-Behörden für Syrer, Iraner, Sudanesen, Libyer, Somalier, Jemeniten und Iraker betrifft auch Landsleute, die neben der belgischen Nationalität auch den Pass eines dieser Länder haben. Das bedeutet, dass das entsprechende Trump-Dekret auch für Belgier mit doppelter Staatsangehörigkeit nicht ohne Folgen bleibt.

Aus diesem Grunde passte das belgische Außenministerium ihre Reisewarnung für die USA jetzt an und zwar im Sinne dieser betroffenen Personengruppe. In der Reisewarnung wird empfohlen, vor dem Antritt einer Reise in die USA auf jeden Fall vorher die amerikanische Botschaft in Brüssel aufzusuchen.

Bisher ist noch kein Fall von entsprechenden Problemen für Belgier mit doppelter Staatsangehörigkeit bei der Einreise in die USA bekannt, doch das Außenamt reagiert mit dieser Empfehlung auf die vielen Fragen, die in diesen Tagen an die Behörde gerichtet werden.