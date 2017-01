VRT

A.Kockartz Die belgische Steuerfahndung (BBI) hat im vergangenen Jahr eine Rekordsumme an hinterzogenen Steuern entdeckt und einziehen können. Dies ist unter anderem eine Folge der Legalisierung von am Staat vorbei aus dem Land gebrachten Summen und auch der Panama Papers. Hier haben tatsächlich einige vermögende Landsleute reumütig ihre am Fiskus vorbei gelenkten Gelder doch noch ihrer Steuererklärung hinzugefügt.