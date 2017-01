Fahrgäste und Pendler, die ihr Abonnement vergessen haben, müssen in Zukunft keine 8 € Verwaltungsgebühr mehr entrichten, wenn sie ihre Fahrkarte innerhalb der kommenden 14 Tage nach Feststellung vorlegen. Bei Rückgabe eines Fahrscheins vor der Abfahrt, der nicht verwendet wird, wird die 5 € teure Gebühr ebenfalls gestrichen. Und Reisende, die ihre Fahrt unterbrechen, um bei einem Zwischenhalt den Zug zu verlassen, können dies in Zukunft auch ohne Zusatzgebühr tun. Das bedeutet, dass Fahrgäste auf der Fahrt z.B. von Brüssel nach Brügge ohne Zusatzkosten in Gent einen Zwischenhalt einlegen können.

Dieser Sinneswandel der Bahn erfolgte nach Gesprächsrunden mit Kunden und mit gesellschaftlichen Gruppen, die an einer kundenorientierten Bahn interessiert sind. Die Fahrgastverbände, zum Beispiel ZugTramBus (TTB), begrüßen den Vorstoß der NMBS/SNCB, denn vereinfachte Preise und Tarife sowie die Streichung von unnötigen Kosten sind in ihrem Sinne. Mit ihrem Vorstoß will die Bahn auch mehr Kunden erreichen, die sonst nicht auf die Idee kommen, eine Bahnfahrt einzulegen. So wird jetzt mit entsprechenden Kampagnen auch in Richtung Freizeit- und Ausflugsfahrten geworben.