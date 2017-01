Autor: U.Ne/Dieser Artikel stützt sich auf Informationen aus der Zeitung Le Soir.

U.Ne/Dieser Artikel stützt sich auf Informationen aus der Zeitung Le Soir. Belgien muss bei seiner Energiepolitik einen Gang höher schalten. Darin sind sich viele Politiker einig. Doch die Energiepolitik ist keine einfache hierzulande. In zahlreichen Bereichen gilt es umzudenken, aber in diesen Bereichen sind die Kompetenzen teilweise zwischen dem Föderalstaat und den Regionen aufgeteilt. Hinzu kommt ein Druck von außen, und der Bürger versteht viele Schritte der Regierung nicht mehr. An diesem Montag diskutieren die Energieminister der Föderalregierung und der drei Regionen immerhin über einen künftigen belgischen Energiepakt. Die Richtung ist zumindest eingeschlagen.