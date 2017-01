Mit den Maßnahmen soll die Situation von Menschen mit Autismus bedeutend verbessert werden, sagt Ilse Noens, Professorin für Heilpädagogik der Katholischen Universität Löwen, die den Plan half, vorzubereiten.

"Dass sie sich leicht in unserer Gesellschaft zurechtfinden, dass sie schneller Klarheit über Vorgänge haben, dass sie die richtige Pflege finden, dass sie leichter dem Unterricht folgen und einer Arbeit nachgehen können, einen Arbeitsplatz finden und auch behalten. Sobald der Plan umgesetzt ist, wird das für Menschen mit Autismus ein großer Fortschritt sein", erklärte Noens am Montagmorgen in der VRT.

Schätzungen zufolge hat eine von 161 Personen Autismus-Spektrum-Störungen.